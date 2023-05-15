Саратовчанка Милена Замаева стала победительницей во всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики»

Молодой педагог Саратова Милена Замаева стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики». Учительница преподает французский язык в лицее № 15.

Основной задачей конкурса является профессиональное развитие и поддержка молодых педагогов в России. Являясь победителем, Милена Змаева примет участие в очной Школе молодых педагогов в Москве, а также презентует свой проект в Совете Федерации РФ.

Жители Саратова поздравляют Милену Замаеву с победой и желают ей дальнейших творческих успехов!

Милена Замаева Источник: телеграмм-канал Лады Мокроусовой

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