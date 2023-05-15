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НовостиОбщество15 мая 2023 13:26

Саратовчанка Милена Замаева стала победительницей во всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики»

Педагог из Саратова заняла первое место во всероссийском конкурсе
Наталия Калинина

Молодой педагог Саратова Милена Замаева стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Лучшие педагогические практики». Учительница преподает французский язык в лицее № 15.

Основной задачей конкурса является профессиональное развитие и поддержка молодых педагогов в России. Являясь победителем, Милена Змаева примет участие в очной Школе молодых педагогов в Москве, а также презентует свой проект в Совете Федерации РФ.

Жители Саратова поздравляют Милену Замаеву с победой и желают ей дальнейших творческих успехов!

Милена Замаева Источник: телеграмм-канал Лады Мокроусовой

Милена Замаева Источник: телеграмм-канал Лады Мокроусовой

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