Роман Бусаргин приехал в Хвалынский район открыть «Туриаду-2023»

Фото: КП-Саратов

Роман Бусаргин приехал в окрестности Хвалынска, чтобы открыть «Туриаду-2023».

Губернатор Роман Бусаргин прибыл в Хвалынск для открытия юбилейного слета «Туриада». Он посетил саратовскую делегацию, разместившуюся в палаточном лагере. Ребята, представляющие бардовское направление, спели губернатору новую песню о родном городе. Также юные земляки рассказали, что посостязаются в экстремальном плавании.

Саратовцы угостили Бусаргина чаем из хвалынских трав и медом. Многие сообщили, что приехали жить в наш город из Пензы. - Саратов-центр притяжения! - радостно отметил Роман Викторович.

На приглашение остаться в лагере улыбнулся: «Я не так вынослив». Губернатор пожелал ребятам большого успеха.