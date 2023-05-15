В Саратове родились Златослава и Матрена

Фото: ЗАГС64

На прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балакове 197 семей зарегистрировали свидетельства о рождении младенцев. 103 маленьких саратовца – это мальчики, а 94 – это девочки. Сегодня, 15 мая, в Международный день семьи региональное управление ЗАГС поделилось статистикой.

В Ленинском районе зарегистрировали 900 новорожденного. Также на прошлой неделе в регионе появились на свет четыре двойни - три пары девочек и одна мальчиков. 90 детей родители зарегистрировали через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах.

Самыми необычными именами недели стали Рафаэль, Адам, Златослава и Матрена.

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