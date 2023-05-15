Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 10:07

Юлия Рутберг представит в Балашове "Живую искру" к 150-летию Рахманинова

Евгений Бадиков
.

.

Прима Московского государственного театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг представит в Балашовском драмтеатре музыкально-литературную композицию «Живая искра». Программа посвящена 150-летию Сергея Рахманинова.

Композиция в исполнении народной артистки России и Национального Академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова представляет многомерный портрет композитора и его творчества.

Зрители услышат романсы Рахманинова, духовные сочинения, «Цыганское каприччио», фрагменты из оперы «Алеко», поэмы «Колокола», «Три русские песни».

Концерт запланирован на 1 июня. Он пройдет в рамках проекта «Большие гастроли».