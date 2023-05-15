Юлия Рутберг представит в Балашове "Живую искру" к 150-летию Рахманинова

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Прима Московского государственного театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг представит в Балашовском драмтеатре музыкально-литературную композицию «Живая искра». Программа посвящена 150-летию Сергея Рахманинова.

Композиция в исполнении народной артистки России и Национального Академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова представляет многомерный портрет композитора и его творчества.

Зрители услышат романсы Рахманинова, духовные сочинения, «Цыганское каприччио», фрагменты из оперы «Алеко», поэмы «Колокола», «Три русские песни».

Концерт запланирован на 1 июня. Он пройдет в рамках проекта «Большие гастроли».