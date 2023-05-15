Кадры из телеграм-канала мэра

Лада Мокроусова предложила покрыть места общего пользования видеонаблюдением. Об этом стало известно из телеграм-канала мэра Саратова.

В ходе инспекции ремонта подземного перехода на 2-й Дачной Лада Мокроусова обратила внимание на необходимость размещения скрытого размещения проводки освещения, "чтобы не провоцировать ту категорию наших граждан, у которых руки чешутся что-нибудь сломать".

По словам главы города, после окончания ремонта, переход будет снабжен камерами. Ранее горожане жаловались на отсутствие освещения в ночное время в данном подземном переходе.

- После ремонта в переходе нужно предусмотреть установку системы видеонаблюдения, следить за имуществом. Считаю, что нам необходимо разворачивать установку подобного оборудования во всех районах города, начиная с мест общего пользования. В перспективе, наблюдением можно покрыть все дворы и даже контейнерные площадки. Это позволит нам оперативно предпринимать меры по тому или иному объекту в случае необходимости, - высказалась Мокроусова.