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НовостиОбщество15 мая 2023 9:41

Саратовцев предупредили о граде и сильном ветре

Ночью ожидается дождь
Наталия Калинина
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 16 мая в Саратовской области ожидается дождь, возможны порывы сильного ветра, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

На небе установится переменная облачность. Ночью в отдельных районах будет кратковременный дождь. Днем также возможны ливни, выпадет 15-49 мм осадков. Местами возможна гроза и выпадение града.

Ветер дует северной четверти, со скоростью 5-10 м/с. Днем отдельные порывы достигнут 14 м/с, при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-18 м/с.

Температура ночью опустится до +7 – 12 градусов, днем она колеблется в диапазоне от +18 до +23 градусов, в дожде будет заметно похолодание: от +12 до +17 градусов.

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