фото: пресс-служба Национальной лотереи

Жительница Саратова выиграла 100 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Национальная лотерея «Мечталлион» принесла жительнице Саратовской области 100 миллионов рублей. Победительница приобрела билет за 100 рублей в местном отделении Почты России, а вчера, 14 мая в эфире на Первом канале ее билет выиграл суперприз 100 миллионов рублей.

Пресс-служба оператора национальной лотереи сообщила, что в мае часть средств от выигрышей пойдет на благотворительность.

- Впервые в истории современных российских лотерей трижды за один календарный год разыгран суперприз в лотерею, трансляции розыгрышей которой проводятся по федеральному телевидению, - добавили в пресс-службе.