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НовостиОбщество15 мая 2023 9:10

Жительница Саратова выиграла 100 миллионов рублей в лотерею

Счастливый билет на 33-й тираж женщина купила за 100 рублей
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба Национальной лотереи

фото: пресс-служба Национальной лотереи

Жительница Саратова выиграла 100 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Национальная лотерея «Мечталлион» принесла жительнице Саратовской области 100 миллионов рублей. Победительница приобрела билет за 100 рублей в местном отделении Почты России, а вчера, 14 мая в эфире на Первом канале ее билет выиграл суперприз 100 миллионов рублей.

Пресс-служба оператора национальной лотереи сообщила, что в мае часть средств от выигрышей пойдет на благотворительность.

- Впервые в истории современных российских лотерей трижды за один календарный год разыгран суперприз в лотерею, трансляции розыгрышей которой проводятся по федеральному телевидению, - добавили в пресс-службе.