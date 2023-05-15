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НовостиОбщество15 мая 2023 9:04

В семьях Саратовской области воспитывается почти 400 тысяч детей

25 тысяч многодетных семей региона пользуются мерами социальной поддержки
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 мая отмечается Международный день семьи. Телеграм-канал "Время Саратовское Z" привел статистику по семьям Саратовской области.

— более 300 тысяч семей проживают в регионе

— почти 450 тысяч детей воспитываются в этих семьях

— более 25 тысяч многодетных семей пользуются мерами соцподдержки

— 11 видов различных денежных пособий выплачивается семьям с детьми

— 10 из них – за счет средств бюджета области

— более 193 тысяч семей региона получили сертификаты на материнский капитал за 16 лет

Напомним, одной из новых социальных выплат этого года является единое пособие, которое объединило 5 ранее действовавших мер социальной поддержки. За 4 месяца специалистами Отделения Социального фонда единое пособие назначено на более чем 84 тысячи детей.