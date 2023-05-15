В семьях Саратовской области воспитывается почти 400 тысяч детей

фото: Архив КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 15 мая отмечается Международный день семьи. Телеграм-канал "Время Саратовское Z" привел статистику по семьям Саратовской области.
— более 300 тысяч семей проживают в регионе
— почти 450 тысяч детей воспитываются в этих семьях
— более 25 тысяч многодетных семей пользуются мерами соцподдержки
— 11 видов различных денежных пособий выплачивается семьям с детьми
— 10 из них – за счет средств бюджета области
— более 193 тысяч семей региона получили сертификаты на материнский капитал за 16 лет
Напомним, одной из новых социальных выплат этого года является единое пособие, которое объединило 5 ранее действовавших мер социальной поддержки. За 4 месяца специалистами Отделения Социального фонда единое пособие назначено на более чем 84 тысячи детей.