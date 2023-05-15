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НовостиОбщество15 мая 2023 7:42

Епархия пытается вернуть через суд здание в Заводском районе Саратова

Саратовская Епархия требует через суд вернуть ей в собственность здание в Заводском районе
Наталия Калинина

В Арбитражный суд Саратовской области обратилась Саратовская епархия РПЦ. Она требует от мэрии Саратова признать за ней право собственности на нежилое здание общей площадью в 104,3 кв метров, расположенное на пересечении 5-го Динамовского проезда и Огородной в Заводском районе. По предварительной информации, речь идет о храме Святой Великомученицы Екатерины.

В открытой картотеке арбитражных дел указано, что данное исковое заявление рассматривает судья Екатерина Михайлова. Ближайшее заседание по делу назначено на 10 июля.