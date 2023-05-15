74 миллиона рублей инвестируют в новый саратовский образовательный проект

В Саратове будет запущен образовательный проект Российская Академия ЦИФРА с бюджетом инвестирования 74 миллиона рублей. По оценкам экспертов, на современном IT рынке региона не хватает более 40 тысяч специалистов. Именно с целью решить эту проблему появился новый образовательный бренд с двумя основными направлениями обучения: для детей и взрослых. Детское обучение будет представлено в форме квестов. Ряд занятий будет проходить в шлемах виртуальной реальности с полным погружением. Для ребят постарше стартует IT-программа по предпринимательству и созданию стартапов. Взрослое обучение направлено исключительно на трудоустройство студента. Сейчас обсуждаются корректировки программы с руководством ведущих IT компаний страны, таких как Битрикс, Ростелекомом, Яндекс, ВК.