Аграрный университет

Саратовские старшеклассники чаще хотят быть аграриями, ветеринарами и маркетологами. Таковы результаты исследования, проведенного Корпорацией «Синергия».

В апреле 2023 года университет «Синергия» выступил организатором форума, где приняли участие более 100 тысяч российских старшеклассников. Там более 2,5 тысяч школьников из Саратовской области прошли тесты по профориентации.

Самыми популярными профессиями, которые были рекомендованы старшеклассникам стали: агроинженер, ветеринар, маркетолог, педагог переводчик-лингвист, предприниматель, разработчик мобильных приложений, SMM-менеджер, экономист-международник.