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НовостиОбщество15 мая 2023 6:10

Владимир Пресняков в «Голосе» забрал в свою команду певицу из Саратова

От саратовской вокалистки отказался рэпер Баста
Наталия Калинина

Владимир Пресняков в «Голосе» забрал в свою команду певицу из Саратова. Очередной выпуск популярного шоу «Голос» в минувшую пятницу показал Первый канал.

В одной из троек, наставником которой является певец Баста, состязалась в вокале студентка-первокурсница Саратовского областного колледжа искусств Алина Бахшалиева. Василий Вакуленко выбрал другую участницу творческого трио. Вместе с тем Баста отметил яркие певческие данные нашей землячки. Более высоко оценил Алину Владимир Пресняков. Он нажал на кнопку и спас девушку. Теперь Алина Бахшалиева продолжает участие в «Голосе» под началом исполнителя «Зурбагана».