Владимир Пресняков в «Голосе» забрал в свою команду певицу из Саратова. Очередной выпуск популярного шоу «Голос» в минувшую пятницу показал Первый канал.

В одной из троек, наставником которой является певец Баста, состязалась в вокале студентка-первокурсница Саратовского областного колледжа искусств Алина Бахшалиева. Василий Вакуленко выбрал другую участницу творческого трио. Вместе с тем Баста отметил яркие певческие данные нашей землячки. Более высоко оценил Алину Владимир Пресняков. Он нажал на кнопку и спас девушку. Теперь Алина Бахшалиева продолжает участие в «Голосе» под началом исполнителя «Зурбагана».