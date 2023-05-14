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НовостиОбщество14 мая 2023 11:51

В саратовских «Липках» высадили более 1700 кустов цветочной рассады

Продолжается благоустройство городского сада
Евгений Бадиков
фото: тг-канал мэрии города

фото: тг-канал мэрии города

В саратовских «Липках» высадили более 1700 кустов цветочной рассады. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

По словам чиновников, продолжается благоустройство сада «Липки». Дирекцией парков и скверов города Саратова высажено более 1700 цветочной рассады среди которых: розы, бархотки, петунии, колеусы, лобелии, бегонии. Кроме того высажены кусты сирени, спиреи и дерна, саженцы клена и плодовых деревьев.

Городской сад «Липки» является участником Всероссийского онлайн-голосования по отбору территорий, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».