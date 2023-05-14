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НовостиОбщество14 мая 2023 11:49

На саратовской Набережной неравнодушные граждане спасли ужа

Евгений Бадиков
фото: Мудрый Рух

фото: Мудрый Рух

На саратовской Набережной неравнодушные граждане спасли ужа. Об этом сообщают волонтеры проекта «Мудрый Рух» в телеграм-канале.

Вчера, 13 мая, в социальных сетях Центра защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух» появилась публикация о спасенном уже. Рептилию горожане обнаружили на популярном месте отдыха саратовцев - Набережной Космонавтов. Ужа передали волонтерам

-Попробуем выпустить вдалеке от города, кто-то мог затоптать его на пешеходной зоне, - отметили участники проекта.