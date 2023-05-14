фото: Мудрый Рух

На саратовской Набережной неравнодушные граждане спасли ужа. Об этом сообщают волонтеры проекта «Мудрый Рух» в телеграм-канале.

Вчера, 13 мая, в социальных сетях Центра защиты природы и реабилитации диких животных «Мудрый Рух» появилась публикация о спасенном уже. Рептилию горожане обнаружили на популярном месте отдыха саратовцев - Набережной Космонавтов. Ужа передали волонтерам

-Попробуем выпустить вдалеке от города, кто-то мог затоптать его на пешеходной зоне, - отметили участники проекта.