фото: пресс-служба Роман Бусаргина

Роман Бусаргин обратил внимание на жалобы жителей Пугачева касательно качества воды. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Бусаргин рассказал, что в социальных сетях получил множество жалоб на качество воды от жителей Пугачева. Особо остро проблема наблюдается в период паводка, когда очистительные сооружения не справляются с высокой нагрузкой.

Во время посещения района губернатор провел планерку с представителями регионального и местного «Облводоресурса», министерства ЖКХ, были приняты решения по модернизации водопровода. В этом году планируется заменить два километра водосетей.