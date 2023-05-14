Вячеслав Володин обратил внимание на состояние зданий на проспекте Столыпина

фото: Володин.Саратов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал восстановить здания на проспекте Столыпина в областном центре. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин.Саратов"

Спикер Госдумы обратил внимание главы региона на состояние фасадов зданий на проспекте Столыпина.

- Почему губернатору об этом говорю? Потому что, на самом деле, если он будет эту повестку, которая людей волнует, как приоритетную реализовывать, тогда будет ровно то, что все хотят. Такой город, такая архитектура, такая история. Возьмите и восстановите это все, тем более здесь все эти лавки, магазинчики. Собственники же хотя бы о тех зданиях, где они находятся, должны думать. А не штукатурка чтобы на голову сыпалась. Вот тогда можно успокаиваться, когда будет все хорошо, - высказался Вячеслав Володин.

На большое количество людей на одной из самых оживленных улиц Саратова обратил внимание и вице-премьер Марат Хуснуллин и добавил, что в плане ремонта домов «есть над чем работать».