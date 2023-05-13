Фото: Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 мая, в Саратове отключили холодную воду на 14 улицах, о чем сообщает региональный филиал ООО «КВС».

Идет ремонт на водопроводе по адресу Ломоносова,20А. До 20.00 без холодной воды остались жители 14 улиц. Прекращена подача ресурса абонентам по адресам:

Загороднего,5,6,8,12,13,14,15,15а;

1-й Студеный проезд, 3, 5, 7, 4, 6, 8,

3-й Студеный проезд, 5, 2, 4, 6,

проспект Строителей,15,17,19,21;

1-я Прокатная,1,2,5,11,21,23/1,23/2,23/3,23/4,23/5,23/6,23/7,23/8,25,25а;

2-я Прокатная,1,2,3,3А,4,5,7,8,9,11,13,14,14а,16,15,17,17а,18,19,20,20а,22,24,24а;

4-я Прокатная,8,14,16,20,15,17,18,19;

ул.Безымянная,1,2,3;

ул.Бульварная,6,3,4,4а,5,7,10;

ул.Зеркальная,1,1А,2,3,3а,3б,4,4А,5,5а,5б,6,7,7а,9,9а,9б,11,11А,14,16;

ул.Измайлова,2,3,5,7,9,9а,11,11а,13,16,18;

улЛамповая, 2,7,1,3,3а,4,4а,5,6;

ул.Ломоносова,1,1а,2,3,4,5,7,8,10а,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23,3а, 5а,6,8а,10,18а,18б;

ул.Шехурдина, 46, 48, 52, 54.