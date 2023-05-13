В Саратове два троллейбусных маршрута изменились на время работ на Рахова

В Саратове два троллейбусных маршрута изменились на время работ коммунальщиков на улице Рахова. Сегодня, 13 мая, об этом сообщил МУПП «Саратовгорэлектротранс».

На маршруты 2 и 2а вышли троллейбусы «Адмирал» с увеличенным автономным ходом. Всего на маршрутах будет работать по 2 троллейбуса.

Транспорт будет двигаться в сторону железнодорожного вокзала по улице Советской, поворачивать на Астраханскую, а затем проследует на Вавилова и окончит маршрут у вокзала. В обратную сторону (в направлении улицы Лермонтова) маршрут действует без изменений.

Изменения внесены в связи с проведением ремонтных работ по улице Рахова. Их должны завершить к 15 июня.

Движение по маршруту № 2 по новой схеме начнется с 13 мая, по маршруту № 2а – с 16 мая.