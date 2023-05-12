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НовостиОбщество12 мая 2023 17:39

В Саратове скончался известный врач анестезиолог-реаниматолог

Александр Акопян скончался на 67 году жизни
Евгений Бадиков
Александр Акопян скончался на 67 году жизни

Александр Акопян скончался на 67 году жизни

В Саратове скончался известный врач анестезиолог-реаниматолог. Об этом сообщает телеграм канал Саратовской городской клинической больницы №9

На 67 году жизни скончался врач анестезиолог-реаниматолог Акопян Александр Грантович.

В 1982 г закончил Саратовский государственный медицинский институт. С 1987 по 2022 годы работал врачом анестезиологом-реаниматологом в ГУЗ "СГКБ № 9". С 1992 по 1998 годы был заведующим отделением анестезиологии-реанимации. За время работы внедрил в практику современные методы анестезиологического обеспечения при операциях эндопротезирования тазобедренных суставов, метод спинно-мозговой анестезии бупикаином.

Акопян одним из первых в Саратове проводил общее обезболивание при реконструктивных операциях в челюстно-лицевой области.

Прощание состоится завтра,13 мая, в 14:00 в Ритуальном зале на Старом Елшанском кладбище.