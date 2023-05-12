Фото: пресс-служба губернатора

В Пугачеве к приезду Романа Бусаргина укладывали асфальт под дождем. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

Жители Пугачева пожаловались губернатору Роману Бусаргину на то, что перед его визитом в городе укладывали асфальт во время дождливой погоды. По словам Бусаргина, он узнал об этом в комментариях. В ответ на обращение граждан глава региона обещал прислать проверяющих и переделать работу, если будет выявлен брак.

- Это откровенный брак. Технологии всем известны, нарушать их нельзя. Направил сюда дорожную лабораторию, которая возьмет образцы покрытия. Если асфальт уложен некачественно, то подрядчик будет снимать его и класть заново. За это лично отвечает министр транспорта и дорожного хозяйства, - высказался Бусаргин.