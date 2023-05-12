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В выходные в Саратове сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

13 и 14 мая, в Саратове будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

Сотрудники городской Госавтоинспекции при содействии дружинников будут проводить массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и выявление пьяных водителей.

Инспекторы ДПС рекомендуют не омрачать выходные дни и не садиться за руль в состоянии опьянения, а также не допустить совершения данного правонарушения родными и близкими.