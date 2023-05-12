В Саратове в школе № 72 установили две мемориальные доски павшим героям Аксеновым

Торжественное открытие

В Саратове состоялось открытие двух мемориальных досок, посвященным героям – отцу и сыну Аксеновым. На мероприятии присутствовали жена и мать защитников. Она поделилась, что в их семье особой ценностью является любовь к Родине, которая сохраняется из поколения в поколение. Александр Юрьевич Аксенов являлся участником боевых действий в Чечне. Он был выпускником Саратовского высшего авиационного училища летчиков, а также уже с детства мечтал о небе. В результате боев получил награду – орден Мужества. Последнее задание проходило в Приморском крае в селе Черниговка в 2003 году. Александра Аксенова младший прошел конфликты в Грузии и Сирии. Будучи истинным патриотом и офицером, он не раздумывал и отправился на территорию специальной военной операции. Получил звание Героя России. Герои остаются в нашей памяти. Наш особый долг состоит в том, чтобы бережно сохранять и делиться с будущими поколениями о мужестве, совершенных героических поступках наших соотечественников.