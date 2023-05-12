Саратовцы могут поучаствовать во всероссийском проекте «Будь учителем»

Фото: Министерство образования Саратовской области

В России начал действовать проект «Будь учителем», в котором смогут принять участие жители Саратова. В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Быть учителем – это путь, состоящий из невероятно сложного и кропотливого труда. Для того, чтобы больше узнать о призвании педагога все желающие могут посетить портал будьучителем.рф, где находится вся необходимая информация. Представленные материалы содержат перечень образовательных учреждений, где можно освоить профессию учителя; различные истории преподавателей, в которых они делятся своим вдохновляющим опытом; другие сведения, позволяющие разобраться в будущей профессии. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о значимости данного проекта: «Учитель – один из самых важных людей в жизни каждого человека. Благодаря нацпроекту «Образование» мы создаём для наших учителей лучшие условия: мы открыли уже более 800 новых школ с самым современным оборудованием, запускаем центры допобразования, педагогические «Кванториумы», в которых учителя изучают технологии будущего и повышают квалификацию».