Жители Саратова смогут принять участие в опросе о цифровом заявлении для зачисления ребенка в первый класс

Фото: Министерство образования Саратовской области

Саратовцы смогут поучаствовать в опросе о работе раздела «Госуслуг», связанного с подачей цифрового заявления о зачислении ребенка в первый класс. Как сообщает министерство образования Саратовской области, для регулирования взаимодействия между органами власти и населением, выявления возникающих проблем свою работу осуществляет специальная Цифровая платформа, которая обеспечивает обратную связь. Виджет для перехода на платформу можно найти на главной странице министерства. Подать сообщение можно только после авторизации через учетную запись на портале «Госуслуг». Оценка качества и удобства подачи заявления о зачислении ребенка в первый класс позволит проанализировать ситуацию и принять в дальнейшем соответствующие управленческие решения. Поучаствовать в опросе можно через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайте министерства образования Саратовской области. На данной платформе желающие могут поделиться впечатлениями, рассказать о своем опыте подачи заявления, а также внести предложения по улучшению работы сервиса. Перейти на страницу опроса можно по ссылке: