33 миллиона рублей «отмыли» через фирму-однодневку в Саратовской области

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29-летняя горе-бизнесвумен из Саратова обвиняется в незаконном обороте 33 миллионов рублей. В ближайшее время она будет осуждена по части 1 статьи 187 УК РФ.

Сегодня, 12 мая, региональная прокуратура сообщила, что в период с марта 2018 года по февраль 2019 года обвиняемая, являясь фиктивным директором двух юридических лиц, открыла в кредитно-финансовых учреждениях Саратова расчетные счета организаций.

Получив платежные карты, логин, пароль и сертификаты ключа электронно-цифровой подписи, она незаконно передала их другому лицу. Все это привело к выводу денежных средств в неконтролируемый оборот на сумму более 33 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.