На улицах Саратова зафиксировали 9-балльные пробки

Скриншот: Яндекс Карты

Сегодня, 12 мая, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» транспортная ситуация с затруднением движения оценивается на 9 из 10 баллов. Причинами являются мелкие аварии, дорожные работы, перекрытые дороги и дачники, двигающиеся по направлению выездов из города.

Сильнее всего движение затруднено на центральных улицах города: Астраханской, Советской, Рахова, Рабочей, Чапаева. Стоят СХИ, Большая горная, Чернышевского, проспект 50-лет октября, Шехурдина и Сокурский тракт

По прогнозам сервиса, дорожная ситуация улучшится к 19:00.