Председатель Саратовского Первого кассационного суда претендует на пост главы Верховного суда ДНР

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Николай Подкопаев стал претендентом на пост председателя Верховного суда Донецкой народной республики. Об этом стало известно из повестки ближайшего заседания Высшей квалификационной коллегии судей. Повестку опубликовали на сайте коллегии в среду, 10 мая.

Сейчас он является Председателем саратовского Первого кассационного суда общей юрисдикции

Подкопаев официально заявил свою кандидатуру на ряду с судьей Верховного суда ДНР Оксаной Зарицкой и нынешним председателем Юрием Сироватко.

Заседание коллегии состоится 17 мая, которая одобрит прошение или откажет в нем. Решение о назначении принимает Владимир Путин.