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НовостиОбщество12 мая 2023 13:55

Председатель Саратовского Первого кассационного суда претендует на пост главы Верховного суда ДНР

Станет ли саратовский председатель суда главой Верховного суда ДНР решит Владимир Путин
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Николай Подкопаев стал претендентом на пост председателя Верховного суда Донецкой народной республики. Об этом стало известно из повестки ближайшего заседания Высшей квалификационной коллегии судей. Повестку опубликовали на сайте коллегии в среду, 10 мая.

Сейчас он является Председателем саратовского Первого кассационного суда общей юрисдикции

Подкопаев официально заявил свою кандидатуру на ряду с судьей Верховного суда ДНР Оксаной Зарицкой и нынешним председателем Юрием Сироватко.

Заседание коллегии состоится 17 мая, которая одобрит прошение или откажет в нем. Решение о назначении принимает Владимир Путин.