Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 13:50

В Саратове в двух районах отключат воду на сутки

В Ленинском и Гагаринском районах Саратова на сутки отключат водоснабжение
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Ленинском и Гагаринском районах Саратова на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщает ООО «КВС»

17 мая с 06:00 до 05:00 18 мая коммунальные службы проведут плановые работы на водопроводных коммуникациях в Ленинском районе.

Из-за этого будет отключены водоводы на Буровой, Магистральной и Панфилова. Подвоз питьевой воды будет по заявкам районных администраций.

Уточнить информацию о перебоях (отключении) тепло-, водо-, электро- и газоснабжения можно по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы 659-659.