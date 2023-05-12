В Саратове в двух районах отключат воду на сутки

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В Ленинском и Гагаринском районах Саратова на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщает ООО «КВС»

17 мая с 06:00 до 05:00 18 мая коммунальные службы проведут плановые работы на водопроводных коммуникациях в Ленинском районе.

Из-за этого будет отключены водоводы на Буровой, Магистральной и Панфилова. Подвоз питьевой воды будет по заявкам районных администраций.

Уточнить информацию о перебоях (отключении) тепло-, водо-, электро- и газоснабжения можно по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы 659-659.