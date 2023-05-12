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НовостиОбщество12 мая 2023 13:33

С начала года в Саратовской области 73 человека погибло в ДТП

В Саратовской области уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратовской области уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области

По данным ведомства в первом квартале 2023 года, зафиксировано 29 дорожных аварий. Что на один процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Травмы в ДТП получили 855 пассажиров или пешеходов, погибло 73 человека.

В ведомстве связывают сокращение числа ДТП с установкой элементов дорожной безопасности и планомерной реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги».

В рамках вышеназванного проекта устанавливаются светофоры, специальных знаков «Пешеходный переход», искусственных дорожных неровностей.