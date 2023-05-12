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В Саратовской области планируется объединение двух поселков. Соответствующий проект постановления поступил на рассмотрение в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы.

В Ивантеевском районе Саратовской области планируют объединить Карьерный и Знаменский поселки, автором инициативы стало правительство региона. Новый поселок будет носить название Знаменский.

Напомним, ранее в Романовском районе выступили за слияние Бобылевского и Усть-Щербединского МО, в Новоузенском - Бессоновского, Дмитриевского и Куриловского.

Предпосылками к этому стала нехватка средств. Так как внушительная часть доходов местных бюджетов уходит на содержание органов управления, из-за чего не достает денег, например, на благоустройство и уличное освещение.

Власти уверены, что новым муниципальным образованиям будет проще участвовать в различных программах и проектах на условиях софинансирования.