фото: ТГ-канал Алексея Янина

В Пугачеве простились с погибшим в ходе СВО Русланом Кузбаковым. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Пугачевского района Алексей Янин. Сегодня, 12 мая, в Пугачевском районе Саратовской области простились с бойцом Кузбаковым Русланом Казиоловичем, погибшим в ходе боев в зоне Специальной военной операции.

По словам главы района , за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Указом Президента РФ военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества.

фото: ТГ-канал Алексея Янина

— Низкий поклон родителям, воспитавшие достойного сына, настоящего мужчину, патриота страны. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах, — выразил соболезнования Янин.