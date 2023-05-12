Юбилейный беговой сезон стартует на Саратовском ипподроме

фото: Архив КП

Завтра, 13 мая, на Саратовском ипподроме откроется юбилейный 165 летний беговой сезон. Как сообщает министерство сельского хозяйства области, в программе открытия – восемь заездов.

Будут разыграны традиционные и именные призы: Весенний, Первомайский, Приз в честь Дня Победы, Именные призы Открытия бегового сезона, В честь 78-1 годовщины Великой Победы и приз в честь участников СВО, а также именной приз «Рубина».

Заезды и награждение победителей будут проходить с 12:00 до 15:00.

Вход на Саратовский ипподром (ул. Ипподромная, 12 А) свободный.