фото: архив КП

164 иностранца выдворены из Саратовской области за нарушения режима пребывания.

Сегодня, 12 мая, пресс-служба УФССП по Саратовской области подтвердила данную информацию.

Судебные приставы, исполняя решения судов, препровождают их до пунктов пропуска через государственную границу. Большая часть из нарушителей порядка пребывания в РФ являются гражданами стран СНГ — Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

Напомним, иностранцы могут въезжать на территорию России с целью заработка. Срок их нахождения на территории страны ограничивается 90 днями, то есть с первичной регистрацией иностранец может находиться в России 3 месяца.

Если иностранец намерен и дальше проживать на территории РФ, то ему необходимо оформить дополнительные документы, которые продлевают срок разрешенного пребывания. В противном случае ему следует после истечения 90 суток выехать за пределы РФ на 3 месяца.

Проконсультироваться по вопросам получения вида на жительство, патента на трудоустройство, оформления гражданства можно на сайте УФМС по Саратовской области