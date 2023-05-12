Собранный вручную в Саратове автомобиль для СВО показали на Первом канале

фото: Пресс-служба Минпромэнерго Саратовской области

Сотрудники саратовского завода вручную собрали машину для бойцов специальной военной операции. Легковой армейский проходимый автомобиль (ЛАПА) стал героем сюжета Первого канала.

Ведущий Первого Артем Шейнин увидел в данном изобретении символ единства фронта и тыла. Он подчеркнул, что получившие саратовскую ЛАПУ поддержки десантники признались в оказанной им тем самым огромной помощи.

На машине есть надпись «Z Орлова». Конструкторы из Саратова посвятили свое изобретение погибшему в СВО герою из Волгограда Евгению Орлову. Ранее заводчане нашего города передали в зону спецоперации машину «Балу». Случилось это минувшей осенью.