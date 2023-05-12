Зональный этап турнира «Кожаный мяч» для юных футболистов прошел в Ершове

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В городе Ершове завершился зональный этап турнира «Кожаный мяч». Соревнования устроены среди юных футболистов. Об этом сообщает минспорта Саратовской области.

Участниками состязаний стали спортсмены Ершовского, Федоровского и Дергачевского районов. Детей разбили на две возрастные категории.

Среди юношей 2010-2011 годов рождения 1 место заняли футболисты Федоровского района. Серебряные медали – у ершовцев, бронза – у клуба из Дергачей. Места для команд из ребят на года помладше распределились следующим образом: 1. Ершовский район; 2. Федоровский район; 3. Дергачевский район.