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НовостиПроисшествия12 мая 2023 11:25

В Саратовской области оштрафовали распространителя рекламы наркотиков

Распространитель задержан и оштрафован на 4000 рублей в Балашове
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Сегодня, 12 мая, по сообщению пресс-службы ГУ МВД региона, был пойман с поличным и привлечен к административной ответственности 34-летний житель города Саратова.

У него обнаружили и изъяли два баллона со специальной черной краской и металлическую рамку-трафарет со следами краски.

По сведениям ведомства, инспекторы ДПС ночью патрулируя одну из центральных улиц города, остановили подозрительного гражданина. Далее было установлено, что злоумышленник «украсил» фасады нескольких зданий рекламой наркотических средств.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ).

Ему назначили наказание в виде штрафа суммой 4 000 рублей.