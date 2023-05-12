300 тысяч рублей за лучший видеоролик от губернатора Саратовской области

фото: КП-Саратов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выделил грант размером в 300 000 рублей за лучший видеоролик о родном крае.

Сегодня, 12 мая, на брифинге в пресс-центре правительства Саратовской области сообщили о том, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выделил 300 000 рублей в качестве гранта для самых активных участников Туриады.

По словам губернатора, на эти деньги можно будет снять полноценный презентационный ролик о родном крае и популяризовать Саратовскую область, как сравнительно молодое и модное направление, обладающее огромным туристическим потенциалом.

Также министр молодежной политики и спорта региона Олег Дубовенко отметил, что победители спортивно-туристкого лагеря ПФО «Туриада» 2023 года получат грант 400 000 рублей за разработку лучших туристических маршрутов. Всех участников ожидают полезные подарки — палатки, пенки, гаджеты и многое другое.

Напомним, «Туриада» пройдет с 15 по 19 мая в Хвалынске. Водная дистанция состоится в Балаково. В нем будут участвовать 700 человек, в том числе из стран ближнего зарубежья.

Кроме того, в рамках юбилейной «Туриады» состоится высадка аллеи и концерт бардовской песни в районном центре культуры, который смогут посетить все жители и гости Хвалынска.