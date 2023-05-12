Устроивший смертельное ДТП водитель автобуса "Жирновск-Саратов" осужден на принудительные работы. Мужчина стал виновником ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба суда Фрунзенского района.

В инстанции напомнили, что 18 декабря 2021 года, в 13:30 водитель спускался по улице Новоузенской до 2-го Детского проезда. Он пренебрег дорожными знаками, которые призывали ограничить скорость, поскольку спуск на данном участке затяжной. Итогом стало то, что машина врезалась в забор у дома № 180б и семь автомобилей.

В результате аварии пострадали сам шофер автобуса и 7 находящихся в салоне. Один из них через 5 дней умер на больничной койке.

Приговором суда водитель Алексей К. получил 2 года колонии-поселения. Срок заменили принудительными работами на тот же период времени. У виновного будут удерживать 10 процентов заработка и переводить в пользу государства. Также Колесникову на 2 года запрещено садиться за руль.