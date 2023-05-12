«Туриада» в Саратовской области станет международной

фото: КП-Саратов

В Саратовской области с 15 по 19 мая пройдет десятый спортивно-туристический лагерь «Туриада». Об этом рассказал сегодня, 12 мая, на пресс-конференции министр молодежной политики и спорта региона Олег Дубовенко.

Он отметил, что впервые «Туриада» получит статус международной. На неё приедут спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Также будут гости из 14 субъектов РФ. Соревнования пройдут на горнолыжном курорте «Хвалынский» и в оросительном канале Балакова.

Речь о выступлениях на пешеходных, водных и велосипедных дистанциях. Всего на мероприятие приедут более 700 человек.