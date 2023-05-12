Бусаргин пригласил саратовцев прокомментировать работу автобусов №№ 11 и 53

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал саратовцев сообщать о проблемах работы автобусов маршрутов №№ 11 и 53. Свой комментарий пассажиры могут оставить под тематическим постов соцсетях главы региона.

За 2 часа после появления данного паблика в телеграм-канале Бусаргина комментарии оставили 90 подписчиков. Большинство из них сетуют на большие интервалы движения многих муниципальных маршрутов. Также их не устраивает санитарное состояние автобусных салонов, в частном, в направлении №18.

Напомним, сегодня губернатор сообщил об увеличении количества машин, курсирующих по 90-му маршруту.