Переезд в Ленинском районе Саратова будут закрывать 4 дня

фото: Архив КП

Железнодорожный переезд в Ленинском районе закроют на 4 дня. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Речь идет о переезде на пересечении путей с Сокурским трактом. Поскольку на 291-ом километре перегона «Трофимовский-2 - Зоринский» понадобился ремонт полотна, железнодорожники определились с графиком ограничения движения автомобилей в этом месте:

- 12 мая с 21:00 до 00:00;

- 15 мая с 13:10 до 16:10;

- 16 мая с 13:40 до 16:40;

- 17 мая с 15:10 до 17:10.

Альтернативной схемой движения автомобилистам указали проспект Строителей, Московское шоссе и улицу Шехурдина.