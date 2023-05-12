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НовостиОбщество12 мая 2023 9:10

Саратовец решил купить «Ниву» и перевел 110 тысяч рублей мошенникам

«Ловушкой» для автолюбителя стало объявление в интернете
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове мужчина попал в сети интернет-мошенников, желая купить авто. Об очередном случае обмана аферистами сообщила пресс-служб городского МВД.

В управлении рассказали о 40-летнем жителе Волжского района, прочитавшем в интернете объявление о продаже «Нивы Шевроле». Условия саратовцу показались привлекательными и он с готовностью сделал перевод в 110 тысяч рублей на указанный телефонный номер в качестве предоплаты. После этого «продавец» исчез и на звонки отвечать перестал.

Полиция начала проверку.