Саратовец решил купить «Ниву» и перевел 110 тысяч рублей мошенникам

фото: архив КП

В Саратове мужчина попал в сети интернет-мошенников, желая купить авто. Об очередном случае обмана аферистами сообщила пресс-служб городского МВД.

В управлении рассказали о 40-летнем жителе Волжского района, прочитавшем в интернете объявление о продаже «Нивы Шевроле». Условия саратовцу показались привлекательными и он с готовностью сделал перевод в 110 тысяч рублей на указанный телефонный номер в качестве предоплаты. После этого «продавец» исчез и на звонки отвечать перестал.

Полиция начала проверку.