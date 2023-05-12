В Саратове на линию вышли несколько дополнительных автобусов маршрута № 90

Сегодня по городскому маршруту № 90 вышли стали курсировать несколько дополнительных автобусов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписчикам телеграм-канала.

По словам главы региона, предпринятые перевозчиком меры позволят сократить интервал движения в данном направлении. Тем более что губернатора заверили в компании о значительном увеличении автобусного парка к концу мая.

Помимо этого пристальное внимание чиновник уделил автобусу № 6. Жалобы по его работе от населения первое лицо региона направило в минтранс. Предприятие-перевозчик получило поручение обеспечить нужное количество транспортных единиц до конца июня. Нежелание решить вопрос приведет к судебному иску в адрес перевозчика, обозначил перспективы губернатор.

Напомним, сегодня запланирован рейд по вышеупомянутым маршрутам, в связи с большим количеством жалоб и обращений к Роману Бусаргину в телеграм-канале.