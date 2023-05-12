Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 7:53

Из-за пестицидов в Петровском районе зафиксирована массовая гибель пчел

По данным Россельхознадзора, фермер обрабатывал поля близ пасек химикатами
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Из-за пестицидов в Петровском районе зафиксирована массовая гибель пчел. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В Петровском районе Саратовской области зафиксирована массовая гибель пчел, причиной называют отравление пестицидами. В ходе проверки ведомством установлено, что в начале мая фермер обрабатывал поля вблизи пасек, о чем он объявил через районную газету.

Выявлен факт нарушения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами - фермер в 2023 году не вносил сведения об использовании пестицидов и агрохимикатов в информационную систему.

Пробы павших пчел направлены в Саратовский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».