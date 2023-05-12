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Из-за пестицидов в Петровском районе зафиксирована массовая гибель пчел. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В Петровском районе Саратовской области зафиксирована массовая гибель пчел, причиной называют отравление пестицидами. В ходе проверки ведомством установлено, что в начале мая фермер обрабатывал поля вблизи пасек, о чем он объявил через районную газету.

Выявлен факт нарушения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами - фермер в 2023 году не вносил сведения об использовании пестицидов и агрохимикатов в информационную систему.

Пробы павших пчел направлены в Саратовский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».