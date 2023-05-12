фото: пресс-служба Энгельсской администрации

«Боевое братство» Энгельсского района отправило в зону СВО новый гуманитарный груз. Об этом сообщает официальный канал администрации Энгельсского муниципального района.

По словам председателя Энгельсского районного отделения организации Дениса Чалова, в сборе помощи приняли участие молодежные и ветеранские организации, коллективы предприятий. Повезут все, о чем просили военнослужащие ранее: палатки, строительные инструменты, газовые плитки и баллоны, защитные сетки, медицинские препараты и другое необходимое оборудование, а также письма со словами поддержки.

Как обычно, перед отправкой на складе кипела работа: на помощь приехали волонтеры и представители различных общественных организаций. Держит связь с «Боевым братством» и глава района Дмитрий Плеханов.

«В Энгельсе очень много неравнодушных людей, которые объединились и оказывают посильную помощь. Это жители из подразделений «Тыл рядом с фронтом», «Шьем, вяжем для наших», «Быстро и вкусно для Победы», наши поисковики из организации «Память». Волонтеры также выезжают по адресам к тем людям, которые собрали для ребят на передовой различные вещи и продукты, но в силу различных обстоятельств не могут их привезти», - рассказала руководитель группы «Своих не бросаем» Ирина.

Также она добавили, что сегодня на дозагрузке ребята собирают противошоковые ампульницы. Изготовлены они на 3D –принтере специально для размещения в них необходимых медикаментов и шприца, пенал небольшой, помещается в нагрудный карман. Волонтеры заполняю их всем необходимым для каждого бойца.

Все общественные организации всегда на связи с «Боевым братством», связаться с ними можно по телефонам 89198290099 или 89873719139.