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НовостиОбщество12 мая 2023 7:33

Вынесен приговор врачу из Балаково за операцию со смертельным исходом

В Саратовской области врачу вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Балаково приговор выслушал хирург, пациентка которого умерла после неудачной операции.

Собранные Балаковскими следователями доказательства оказались достаточными для признания сотрудника клиники виновным в причинение смерти по неосторожности.

2 марта 2021 года врач-хирург провел хирургическую операцию пациентке по удалению желчного пузыря, после чего у нее началось развитие перитонита. Самим врачом женщина во время осложнения была неоднократно осмотрена, но необходимое обследование проведено не было. Пациентка скончалась 14 мая 2021 года из-за распространения перитонита.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с запретом заниматься врачебной деятельностью на 2 года.