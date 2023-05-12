фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 59 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным за сутки на сегодня, 12 мая, в Саратовской области выявили 59 новых случаев коронавируса. С начала пандемии инфекцию выявили у 322 838 человек, из них выздоровели 316 383.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 18, Энгельсском районе - 17, Балашовском - 11, Балаковском - семь человек.

У пятерых пациентов выявили пневмонию, у остальных - признаки ОРВИ.