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НовостиЗдоровье12 мая 2023 7:23

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 59 человек

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 59 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным за сутки на сегодня, 12 мая, в Саратовской области выявили 59 новых случаев коронавируса. С начала пандемии инфекцию выявили у 322 838 человек, из них выздоровели 316 383.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 18, Энгельсском районе - 17, Балашовском - 11, Балаковском - семь человек.

У пятерых пациентов выявили пневмонию, у остальных - признаки ОРВИ.