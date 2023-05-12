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НовостиОбщество12 мая 2023 7:10

Жителям домов по улице Блинова отключили холодную воду на неопределенный срок

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Управляющая компания «Фортуна» объявила об отключении холодной воды в домах на улице Блинова. Причиной ограничения подачи ресурса назвали необходимость в ремонтных работах на водопроводе.

Речь идет домах №№ 19-27. Временем возобновления водоснабжения специалисты компании указали окончание ремонтных работ.

Также в «Фортуне» подчеркнули: у дома №21а по улице Блинова открыли пожарный гидрант. Они посчитали нужным объяснить саратовцам, что в сбросе воды нет ничего экстремального. Он не является следствием аварии на сетях, заявили в УК.