Лео Бокерия поблагодарил саратовских коллег за участие в форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

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Ведущие саратовские медики в эти дни работают на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». К региональному стенду нашего региона одним из первых подошел президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

Выдающийся хирург ознакомился с материалами о развитии системы здравоохранения Саратовской области, итогах решения вопроса с медицинскими кадрами. Экспозиция отразила важность федеральной поддержки, которая сделала возможным строительство в регионе 5 новых клиник и Областной инфекционной больницы. Гостю рассказали о том, что вскоре в Саратове будут сданы в эксплуатацию Областной клинический противотуберкулезный диспансер, корпус областной детской клинической больницы.

Лео Бокерия вручил саратовским делегатам дипломы за поддержку форума. Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил, что вместе с коллегами представит лучшие практики по теме форума «Общественное здравоохранение: актуальные проблемы и задачи».