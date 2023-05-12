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НовостиОбщество12 мая 2023 6:48

Лео Бокерия поблагодарил саратовских коллег за участие в форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

Евгений Бадиков
фото: тг-канал МининформZ

фото: тг-канал МининформZ

Ведущие саратовские медики в эти дни работают на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». К региональному стенду нашего региона одним из первых подошел президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

Выдающийся хирург ознакомился с материалами о развитии системы здравоохранения Саратовской области, итогах решения вопроса с медицинскими кадрами. Экспозиция отразила важность федеральной поддержки, которая сделала возможным строительство в регионе 5 новых клиник и Областной инфекционной больницы. Гостю рассказали о том, что вскоре в Саратове будут сданы в эксплуатацию Областной клинический противотуберкулезный диспансер, корпус областной детской клинической больницы.

Лео Бокерия вручил саратовским делегатам дипломы за поддержку форума. Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил, что вместе с коллегами представит лучшие практики по теме форума «Общественное здравоохранение: актуальные проблемы и задачи».