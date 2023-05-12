Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:40

В Вольском районе 54-летний мужчина сгорел на пожаре из-за непотушенной сигареты

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Вольском районе пожар унес человеческую жизнь. О происшествии, случившемся минувшей ночью, сообщил отдел пропаганды регионального следственного комитета.

Сотрудники СК выехали на место ЧП по адресу: улица Центральная села Нижняя Чернавка. К этому времени пожарная бригада уже справилась с пламенем. Пожарные и нашли труп 54-летнего хозяина дома.

Следователь регионального главка заявил, что есть основания причиной случившегося считать непотушенную сигарету. Однако специалисты продолжают работу по установлению обстоятельств летального пожара.